Southwest tapte nærmere 100 mill. dollar - revurderer flåten

Det amerikanske flyselskapet Southwest Airlines la tirsdag frem tall for første kvartal i år. De viste et nettotap på 94 millioner dollar for kvartalet sammenlignet med et positivt resultat på 387 millioner dollar året før, melder Reuters.

Southwest har, som flere andre flyselskap, satt store deler av flåten på bakken. Det førte til at driftsinntektene for kvartalet raste med 17,8 prosent til 4,2 milliarder dollar.

Utsiktene fremover er enda dystrere, noe som medfører at Southwest har innledet samtaler med Boing om ordreboken.

"I lys av dagens situasjon er Boeing enige om å levere opptil 48 fly innen utgangen av 2021. Southwest Airlines forbereder seg på å ta levering av mindre enn de 27 flyene tidligere estimert i 2020. Videre vurderer vi behovet for å midlertidig fjerne eller trekke fly fra flåten", skriver selskapet i kvartalsrapporten tirsdag, melder TDN Direkt.