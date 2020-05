Forbrukertilsynet: – Flypassasjerer har krav på å få penger tilbake

Både Norwegian, SAS og Widerøe får nå et brev fra Forbrukertilsynet der tilsynet understreker at det må opplyses klart om passasjerenes rettigheter ved kansellering av flyreiser. Tilsynet ber også flyselskapene om å redegjøre for sine informasjonsrutiner.

– For vår del er det viktig å understreke at passasjerene skal få klar og tydelig informasjon om retten til å kreve refusjon av hele billettprisen, sier Elisabeth Lier Haugseth, direktør i Forbrukertilsynet.

Refusjon av hele billettprisen kan også gis i form av en reisekupong eller andre tjenesteytelser, men det må i så fall passasjeren godta først og avtale skriftlig. Hvis flyselskapene ikke samtidig sier ifra om at kundene også kan få refusjonen kontant inn på konto, er dette et brudd på markedsføringsloven.

– Flere flyselskaper tilbyr for eksempel verdikuponger og vouchers i stedet for å gi forbrukerne pengene tilbake. Dette er ikke problematisk så lenge retten til refusjon ikke underkommuniseres og forbrukerne selv aktivt velger verdikupong fremfor refusjon, sier Haugseth i en pressemelding.