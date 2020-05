Boeing på kapitaljakt

Den amerikanske flyprodusenten Boeing er i hardt vær som de fleste selskapene i flybransjen. Onsdag ble det kjent at selskapet skal ha kontaktet ulike investeringsbanker om mulighetene for en obligasjonsbasert finansieringspakke på flere milliarder dollar, ifølge kilder med kjennskap til saken, melder Reuters.

Kildene opplyser at en bestemt størrelse eller tidspunkt for en eventuell pakke ikke er avklart, men at en sum som diskuteres er på rundt 10 milliarder dollar, opplyser en av kildene.

Boeing har også vurdert å søke det amerikanske finansdepartementet om bistand under et program på 17 milliarder dollar for selskaper som er kritiske for nasjonal sikkerhet. Det er knyttet stor usikkerhet rundt om Boeing vil benytte seg av en slik ordning siden selskapets adm. direktør David Calhoun har vært imot for stor innblanding fra myndighetene.

Kredittvurderingsbyrået Moody's Investors Service Inc estimerte denne måneden at Boeings finansieringsbehov kan toppes på rundt 30 milliarder dollar i 2020. Selskapet sikret seg omtrent halvparten av dette ved å trekke en kredittgrense på 13,8 milliarder dollar i mars, sa Moody's. Boeing suspenderte også utbyttet.