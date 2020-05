Airbus i samtaler om fransk støtte

Flyprodusenten Airbus opplyser torsdag at det er i samtaler med den franske staten om mulig økonomisk støtte for flyleveranser. Selskapet presiserer samtidig at det ikke har noen likviditetsproblemer for øyeblikket, melder Reuters.

- I kriser av en slik betydning, og som er så global, trenger man stater for å hjelpe. Stater har en helt essensiell rolle å spille, sa Guillaume Faury, sjef i Airbus, til RTL-radio torsdag.

- Vi har hyppige diskusjoner med den franske staten. De er villige til å lytte og forstår situasjonen, la han til.

Airbus-aksjen steg 9 prosent på nyheten.

Utvidet fasilitetene

I forrige måned økte Airbus likviditeten med en utvidet kredittfasilitet tilsvarende 15 milliarder euro.

- Vi har ikke lengre et likviditetsproblem, men vi må uansett tilpasse oss situasjonen, begrunnet Faury innhentingen med.

- Det vi trenger for å overleve er å ha et visst antall leveranser av fly. Første prioritet er å få trafikken til å bevege seg og hjelpe flyselskaper som har blitt alvorlig påvirket til å overleve, sa Airbus-sjefen.