Fortsatt intet nytt fra Norwegian

Obligasjoneierne i Norwegian fikk torsdag en frist til kl. 23 til å si om de er for eller imot redningsforslaget fra selskapet. Fredag morgen har det fortsatt ikke kommet noen nyheter fra flyselskapet.

– Vi kommer til å gå ut med en børsmelding når vi har noe nytt å kommunisere, skriver presseansvarlig Charlotte Holmbergh Jacobsson i Norwegian i en epost til NTB fredag morgen.

Ble utsatt

Gårsdagens skjebnemøte ble først utsatt. Opprinnelig skulle det ha startet kl. 16, men etter ytterligere diskusjoner ville Norwegian endre forslaget fremsatt til obligasjonseierne.

For det første vil Norwegian gi obligasjonseierne delvis forkjøpsrett ved en emisjon, samt at lock-up-perioden for aksjer mottatt i den foreslåtte konverteringen vil kortes ned.

Norwegian vil også gi eiere av den konvertible obligasjonen en konverteringsrett etter foreslått konvertering.

I tillegg vil selskapet skjerme inntekter fra salg av slots (landingsrettigheter) på Gatwick, for å sikre obligasjonseierne i NAS07 og NAS08.