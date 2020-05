Obligasjonseier i Norwegian: – Tipper selskapet jobber med et siste mottrekk

Norwegian hadde gitt en frist for alle obligasjonseiere til å si om de er for eller imot redningsforslaget fra selskapet (se forslaget lenger ned) til torsdag klokken 23.00.

Fredag ble det klart at Norwegian at må forhandle videre. Flyselskapet fikk med seg tre av fire grupper obligasjonseiere, men ikke eierne i lånet NAS07. Det er tre danske fond som har sagt nei til forslaget, ifølge opplysninger Finansavisen fikk lørdag formiddag.

Obligasjonseier: – Lite å si

I obligasjonslånet NAS07 har selskapet foreløpig 62 prosents oppslutning. For å få gjennomslag trengte selskapet en oppslutning på over to tredjedeler.

– Lite å si. Fristen er gått ut. Tipper flertall imot siden inget er publisert enda og så jobber selskapet på neste mottrekk til obligasjonseiere for en siste gang. Ren spekulasjon, sier en stor obligasjonseier i obligasjonslånet NAS 07 til Finansavisen.



Forhandlingene vil gå videre. Norwegian har planlagt nytt møte med obligasjonseierne 18. mai. Den planlagte generalforsamlingen, hvor aksjonærene skal stemme over Norwegians forslag, skal fortsatt gå 4. mai.

– Vår dialog med obligasjonseiere og fortsetter med et tydelig mål om å komme frem til en løsning. Dessverre har vi ikke klart å komme frem til en løsning innenfor deadline. Diskusjonene fortsetter gjennom helgen, sier Norwegian-sjef Jacob Schram.

Han leder et flyselskap i krise på grunn av coronakrisen som fører til at mesteparten av reiselivet stopper opp. Det jobbes nå med å unngå konkurs.

Forslaget

Torsdag skulle det ha vært et skjebnemøte klokken 16.00, men dette ble utsatt da Norwegian endret forslaget til obligasjonseierne. Dette ble kalt det endelige forslaget, men sånn var det ikke.

For det første vil Norwegian gi obligasjonseierne delvis forkjøpsrett ved en emisjon. Videre vil lock-up-perioden for aksjer mottatt i den foreslåtte konverteringen kortes ned.

Norwegian vil også gi eiere av den konvertible obligasjonen en konverteringsrett etter foreslått konvertering.

Videre vil selskapet skjerme inntekter fra salg av slots (landingsrettigheter) på Gatwick, for å sikre obligasjonseierne i NAS07 og NAS08.

Selskapet har anslått at dagens aksjonærer - før en planlagt emisjon - vil bli sittende igjen med 5,2 prosent etter at gjeld er omgjort til aksjer.

Statshjelp

Norwegians mål er å kunne oppfylle kravene til statsgarantien som er på 3 milliarder kroner. Hittil av Norwegian nådd 1 av 3 transjer: