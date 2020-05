Analytiker spår American Airlines ned over 90 prosent

Duane Pfennigwerth, analytiker i Evercore ISI, sablet kursmålet på American Airlines, ifølge Bloomberg. Han setter kursmålet på 1 dollar, ned fra tidligere 10 dollar.

Svak balanse

Han peker på at flygiganten gikk inn i krisen med den svakeste balansen, med stor andel i gjeld. Selskapet forsøker å hente penger for å forbedre likviditeten, men analytikeren tror netto gjeld vil overstige selskapets inntekter i 2020. I slutten av 1. kvartal hadde selskapet en gjeld på omtrent 34 milliarder dollar.

American Airlines-aksjen har falt 62,9 prosent hittil i år, mens den er opp 13,3 prosent den siste måneden.

Dårlig kvartal

Selskapet kom ut med tall for 1. kvartal på torsdag. De viste at selskapet fikk et resultat per aksje på minus 2,65 dollar i kvartalet, mot 0,53 dollar i pluss året før. Inntektene endte på 8,5 milliarder dollar, mot 10,6 milliarder dollar i 2019.

«Deler av selskapets webcast slo oss som usynkronisert med alvorlighetsgraden av denne krisen. For eksempel manglende vilje til å legge frem en langsiktig nettverksstrukturering på bordet», skrev Pfennigswerth ifølge Bloomberg.

Nedjusterte estimatene

Analytikeren forventer nå at flyselskapet taper 13,9 dollar per aksje i 2020, en nedjustering fra tidligere 6,9 dollar. For 2021 forventer han nå et tap per aksje på 1,55 dollar, ned fra et estimat på minus 0,75 dollar.

Fredag stengte aksjen på 10,64 dollar, ned 11,4 prosent. Det vil si at Pfennigswerth spår aksjen ned 90,6 prosent.