Aksjonærene sier ja til emisjon

(Saken oppdateres.)

Finansdirektør Geir Karlsen ber om forståelse for at forslaget har blitt som det har blitt, og viser til at Norwegian har forhandlet med eierne av fire obligasjoner, 10–30 banker, 24 leasingselskaper og indirekte med leasinghusenes banker.

Generalforsamlingen har vært gjennom sine innledende runder, ledelsen har holdt sin presentasjon og det er gjennomført en spørsmålsrunde. Generalforsamlingen, som gjennomføres som en telefonkonferanse på norsk, har pågått i nær halvannen time før de avgjørende avstemningene gjennomføres:

På avstemningen om offentlig emisjon stemmer 96,47 prosent for avgjørelsen.

95,25 prosent stemmer for rettet emisjon ved konvertering av obligasjonslån til aksjer.



95,32 prosent stemmer deretter for at leasingsgjelden også skal konverteres.

Ukjent emisjonskurs

Det har vært en preget ledelse med konsernsjef Jacob Schram og finansdirektør Geir Karlsen som gjennomført generalforsamlingen. De mange tusen småaksjonærene er tydelig bekymret for selskapets nært forestående restrukturering.

Blant annet får ledelsen spørsmål om hva de nye majoritetseierne vil gjøre med sitt eierskap etter konverteringen:

– Dette er profesjonelle industrielle aktører, og jeg tror de vil være med som langsiktige eiere, kommenterer Karlsen.

Var flyvedyktig

Under ledelsens presentasjon orienterer Karlsen aksjonærene om selskapets kostnadsprogram, og forklarer eierne hvorfor han kunne guide på at selskapet kunne gå med overskudd i 2020:

– Vi restrukturerte rutenettet og sparte inn 2,3 milliarder kroner gjennom kostnadsprogrammet «Focus19». Vi kunne stå i februar å guide et nettooverskudd for 2020, etter å ha økt EBITDAR med over 5 milliarder kroner, sier Karlsen.

FORHANDLER: Finansdirektør Geir Karlsen. Foto: NTB Scanpix

EBITDAR er Norwegians driftsresultat før leasingkostnader.

Men så kom viruset:

– Vi måtte ta en helomvending, for å si det mildt, sier Karlsen om coronasituasjonen.

Når han så skal gi en innledning om forhandlingene som har pågått med kreditorene, sier han:

– Norwegian er rimelig komplisert finansiert.

Han har likevel klart å skaffe enighet om å konvertere 730 millioner dollar med leasinggjelding.



Dessuten vil leasingforpliktelser frem til juli i år vil bli konvertert, men frem til påske neste år vil Norwegian kun betale det de bruker av fly.

Totalt summerer Karlsen at 10,8 milliarder kroner av selskapets gjeld nå kan bli konvertert til egenkapital.

Dette utgjør ifølge Karlsen opptil 20 prosent av gjelden i selskapet. Egenkapitalandelen skal da bli 15–17 prosent, som han mener er i nærheten av snittet av andre flyselskap på 18–19 prosent.

Lovte rabatt

Obligasjonseierne har gjennom helgen forhandlet med Norwegian-ledelsen om å styrke egenkapitalen, gjennom å konvertere gjeld til egenkapital. Mens obligasjonseierne vil ha mest mulig – og i realiteten kommer til å ende opp som de største eierne sammen med de av leasingsselskapene som sier ja til å konvertere sin gjeld til aksjer – er det aksjonærene som skal godkjenne at refinansieringen finner sted.

Konsernsjef Schram uttalte til Finansavisen før helgen:

– Du blir jo selvfølgelig kraftig utvannet som aksjonær av å kun eie 5,2 prosent etter konverteringen, sier Schram, men legger til at dette «faktisk er veldig bra i dealer som dette».

Nå sier Schram:

– Vi var på vei mot vår beste sommer noensinne.

New Norwegian

Schram presenterer Nye Norwegian gjennom fire punkter:

Forbedring og tilpassing av nettverk og flyflåte, hvor ledelsen skal konsentrere seg om «rutene som allerede er bevist er lønnsomme».

«Crew» og «operations» skal gjennomgås, og administrasjonen vil bli «strammet opp kraftig», sier Schram. Boeing-avtalen skal gjennomgås, og Schram skryter av å sette prosjektledelse høyt.

Kundene skal få en bedret opplevelse, hevder Schram, og satser dermed på at aksjonærene allerede nå hører det klinger i mynter på nytt gjennom økte inntekter og tilbud til kundene.

Schram mener Norwegian skal få en annen plattform for kostnader og investeringer, men henviser til Karlsens tidligere innlegg om hva dette går i.

Truet med konkurs

– Alternativet til å stemme gjennom denne planen vil ende med konkurs. Det er viktig for meg å understreke at staten ikke kommer til å komme inn å redde selskapet, om aksjonærene sier nei, sier Schram.

– Det er falske forhåpninger å håpe på at staten vil komme å hjelpe til.



I spørsmålsrunden før det skal stemmes over emisjonen oppdaterer Schram på forhandlingene som har pågått med Boeing om erstatningen. Schram sier han selv har vært med på diskusjonene med flyprodusentene, men han understreker at Boeing også har problemer og sier:

– Det vil være selvmord å tro på erstatning fra Boeing og at det skal redde oss nå.

Karlsen svarer så på spørsmål fra en aksjonær om selskapet har en avtale med flymotorprodusenten Roll-Royce og om det får utbetalt en kompensasjon:

– Norwegian har fått på plass to avtaler med Rolls Royce, hvor kompensasjonen blir gjort opp månedlig. Så ja, vi har en avtale, og ja, vi mottar penger fra Rolls Royce.

