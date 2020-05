Oslo Børs stanser handelen i Norwegian

Oslo Børs melder at de stanser handelen i Norwegian frem til referatet fra flyselskapets ekstraordinære generalforsamling er offentliggjort, opplyses det i en børsmelding.

Norwegian skal avholde sin ekstraordinære generalforsamling i dag kl. 08.30.

Flyselskapet meldte for en knapp time siden at de har mottatt sterk støtte fra leasingselskapene, og at de nå forventer å ha en egenkapitalandel som er betydelig bedre enn kravet på åtte prosent, som kreves for å få tilgang til statens krisestøtte.

Søndag meldte flyselskapet har de har fått nok støtte fra obligasjonseierne i samtlige fire lån.