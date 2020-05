Norwegian klarer myndigheteskravene med god margin

– Vi måtte få en egenkapitalandel på 8 prosent for å få tilgang til den statlige redningspakken, sier konsernsjef Jacob Schram i Norwegian.

– Nå har vi vært i samtaler med eierne av de fire obligasjonslånene, leasingselskapene og de rundt 20 bankene som har finansiert flyene, sier finansdirektør Geir Karlsen.

Selskapet har tidlig mandag morgen signert avtaler med leasingselskapene om å konvertere rundt 730 millioner dollar til egenkapital med disse.

10,8 milliarder kroner vil konverteres fra gjeld til egenkapital, og dette er før emisjonen på 400 millioner kroner.

Egenkapitalandelen vil etter konverteringen ligge i området 15 til 17 prosent, som er der internasjonale flyselskaper ligger i gjennomsnitt, hevder Karlsen.

– I tillegg har vi fått en avtale om «Power by the hour» frem til påsken neste år, som betyr at vi kun betaler for leie når flyet er i luften, legger Karlsen til.

– Og vi er helt sikre på at vi har nok støtte blant obligasjonseierne, sier Schram.

Jobber med drivstoffsikringer

Norwegian hadde et urealisert tap på mer enn 1 milliard kroner på drivstoffsikringer ved utgangen av mars.

– Vi har en pågående dialog med våre leverandører og flydrivstoff, og den prosessen vil pågå i de neste ukene. Vi forventer å finne en løsning på dette innen noen uker, sier finansdirektøren i den ekstraordinære generalforsamlingen.

KAN SMILE: Finansdirektør Geir Karlsen til venstre og styreleder Niels Smedegaard i Norwegian. Foto: Iván Kverme

Konsernsjefen avviser at selskaper kutter langdistansesatsingen, og sier at «vi skal være en utfordrer på langdistanse, men vi må nedjustere kapasiteten, og kun operere lønnsomme ruter.»

– Norwegian har gjort to avtaler med Rolls-Royce, hvor kompensasjonen blir gjort opp månedlig. Så ja, vi har en avtale, og ja, vi mottar penger fra Rolls Royce, svarer Karlsen på spørsmål fra en aksjonær om selskapet har en avtale med flymotorprodusenten og om det får utbetalt en kompensasjon.