Duo hamstret Norwegian-aksjer før kursfesten

Av oppdaterte aksjonærlister mandag går det frem at Kristian Kolberg og Øystein Wiggen var de 28. største aksjonærene i Norwegian med 370.000 ferske aksjer hver - før konverteringen av gjeld til aksjer.

Aksjene til Kolberg og Wiggen må ha blitt kjøpt før redningsplanen ble vedtatt mandag, trolig en dag sist uke. Det var børspause i Norwegian-aksjen mandag frem til klokken 11.15. Det har ikke lyktes Finansavisen å komme i kontakt med vedkommende mandag ettermiddag.

Duoen kan uansett foreløpig smile over oppgangen på 22,3 prosent til 6,42 kroner pr. aksje mandag ettermiddag etter at Norwegian unngikk konkurs. Høyeste intradag for aksjen er 7,69 kroner.

Norwegian har fått med obligasjonseiere på å gjøre om gjeld til aksjer, som innebærer at aksjonærene blir vannet ut. Hva kursen blir i den kommende emisjonen, er foreløpig uklart.

– Dagen i dag er intet mindre enn historisk. Dette er fødselen av nye Norwegian, sa styreleder Niels Smedegaard.

Folketrygdfondets eierandel i Norwegian har kommet ned på 0,4 prosent etter at flyselskapet er i gang med refinansieringen, går det frem av en børsmeldingen. Folketrygdfondet eier nå 13,4 millioner aksjer i Norwegian.

Redningsplanen gjør at Norwegian nå får tilgang på redningspakken verdt 2,7 milliarder kroner. Coronakrisen skaper store utfordringer for selskapet fordi etterspørselen etter fly faller kraftig.

– Vi flyr som nå frem til 1. april 2021. Det vil si med syv fly i Norge. Dette tilsvarer den virksomheten som regjeringen ønsker å opprettholde her hjemme, sa konsernsjef Jacob Schram mandag.

04.05.2020 Reporter: Eline Hvamstad Redigering: Karoline Elgesem