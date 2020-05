Sissener jr.: – Innimellom burde småsparere vært skjermet for å investere i enkeltaksjer

Mandag formiddag fordunstet noe av Norwegian-aksjonærenes uro på Oslo Børs, da Norwegian-aksjen ble sendt opp med 40 prosent etter generalforsamlingen.

På det meste ble Norwegian-aksjen omsatt for 7,50 kroner, før kursen falt ned til 5,32 kroner.

Det priser likevel flyselskapet til knappe 900 millioner kroner på Oslo Børs.

Forvalter Philippe Sissener har deltatt i de intense forhandlingene med Norwegian, og er blant kreditorene som har sagt ja til å konvertere sine obligasjonsandeler til aksjer. Han forstår ikke hvordan aksjen kan prises så høyt, og understreker at «vi har ingen interesse av å snakke ned aksjekursen».

– Innimellom burde småsparere vært skjermet for å investere i enkeltaksjer. De burde heller plassere pengene sine i fond, og gjerne hos oss, sier Sissener til Finansavisen, og gjentar at han ikke har noe å tjene på å snakke ned aksjekursen.

For under mandagens ekstraordinære generalforsamling godkjente dagens aksjonærer å sitte igjen med 5,2 prosent av selskapet – før de i emisjonen skal spytte inn nye 400 millioner kroner. I forkant av det godtok obligasjonseierne, etter intense forhandlinger, å konvertere over 5 milliarder av gjeld til egenkapital.

Sisseners fond er investert i den konvertible obligasjonen som vil konvertere 77,5 prosent av gjelden til aksjer.

– Det vil si at det før emisjonen vil være 3.141.775.135 aksjer i selskapet, sier Sissener, og fortsetter:

– Dersom man ser for seg at emisjonen blir på 400 millioner kroner, og at den gjøres på 1 krone, blir det ytterligere 400 millioner nye aksjer.

Elleville 25 milliarder

Med litt over 3,5 milliarder Norwegian-aksjer må man multiplisere antallet aksjer med aksjekursen, som mandag formiddag ble omsatt over 7 kroner.

– Da sier du altså at egenkapitalen prises til 25 milliarder kroner. Dette er omtrent dobbelt så høyt som all-time high-verdsettelse av aksjen i august 2015 og mai 2016, sier Sissener.

Utover ettermiddagen falt aksjekursen tilbake, da meldingen om konverteringskursen på 3,80 kroner ble kjent. I løpet av mandagen ble også 33 prosent av alle aksjene i selskapet omsatt.

Med de nye aksjene som kommer etter konverteringen, er egenkapitalen nå priset til 16,6 milliarder kroner. Dette er også flere milliarder mer enn budet styret i Norwegian avslo fra det som etter alle solemerker var IAG vinteren 2019, og i størrelsesorden 12 til 13 milliarder kroner.

Tegningskursen for aksjeemisjonen blir ifølge selskapet kjent tirsdag.

Norwegians foreslåtte eierstruktur Leasingselskaper 51,3 % NAS07 20,0 % NAS08 6,7 % NAS09 0,2 % Konvertibel obligasjon 14,8 % Dagens aksjonærer 5,2 % Norwegian-ledelsens foreslåtte eierstruktur etter gjeldskonverteringen, men før den planlagte aksjeemisjonen på opptil 400 millioner kroner. Norwegian

Et års pausedrift

Det kan ta lang tid før dagens aksjonærer vil oppleve et Norwegian i full vekst igjen. Konsernsjef Jacob Schram uttalte mandag at selskapet – selv om det nå får rettet opp i de verste finansielle utfordringene – vil holde seg til sine syv fly, som er i drift i dag, frem til og med mars 2021.

Dette er den driften regjeringen i dag støtter, og kapasiteten vil kun økes om etterspørselen tar seg opp, ifølge Schram.

Finansdirektør Geir Karlsen vil ikke anslå hvor mange fly Norwegian har i luften i neste fase, som vil være om ett års tid.

– Det er det ingen av oss som vet noe om, sier Karlsen.

– Men vi planlegger for at vi får en rolig opptrapping, og at vi ikke flyr noe av vesentlighet før i 2021. Og kanskje lengre tid på langdistanse, legger Karlsen til og forklarer at det er derfor Norwegian har inngått en avtale med leasingselskapene som innebærer at det frem til påsken i 2021 kun betaler for tiden flyene er i luften.

– Og det er det leasingselskapet taper på dette som vil bli ført som gjeld og konvertert til egenkapital, sier Karlsen.

Tapet til leasingselskapene blir av Norwegian stipulert til å være 270 millioner dollar, rundt 2,8 milliarder kroner.

Norwegian har i tillegg rundt 100 fly i bestilling hos Airbus, men Karlsen sier at det ikke er forhandlinger med den paneuropeiske flyprodusenten.

– De første 27 flyene skal uansett leveres til joint venture-selskapet med kineserne, sier han.