Tre milliarder nye Norwegian-aksjer - konverteringskurs på 3,8 kroner

Den implisitte konverteringskursen for nye aksjer i Norwegian blir 3,8 kroner. Det skal utstedes 2,98 milliarder nye aksjer. Omtrent 10,8 milliarder kroner skal gjøres om fra gjeld til Norwegian-aksjer.

Etter konverteringen er i boks, vil nye aksjer utgjøre 94,8 prosent. Klokken 16.00 handles aksjen for 5,24 kroner, opp 2,42 prosent for dagen. På det høyeste i dag har Norwegian-aksjen blitt omsatt for 7,64 kroner.

Kursen i emisjonen når Norwegian skal hente 400 millioner kroner blir klart i morgen, opplyser Norwegian.

Norwegian fikk mandag morgen ja fra aksjonærene for selskapets foreslåtte redningspakke. Det innebærer at obligasjonsgjeld gjøres om til aksjer. Dagens aksjonærer blir dermed vannet ut.

Det kan også bli en ny konvertering av aksjer i fremtiden fra leasingselskaper som Norwegian har en avtale om leieavtale med. Denne avtalen kalles Power by the Hour (PBH). Deler av gjelden kan bli tegnet til aksjer mot mars neste år.