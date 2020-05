Tegningskursen i Norwegian-emisjonen er klar

Norwegian skal hente 400 millioner kroner gjennom en emisjon som en del av redningsplanen som ble godkjent mandag. Tegningskursen er nå satt til 1 krone. Norwegian vil tilby 571 millioner nye aksjer.

Som Finansavisen skrev tidligere tirsdag ville den bli mellom 0,70 til 1 krone, på grunn av krav fra obligasjonseiere.

Tirsdag endte Norwegian-aksjen ned 9,77 prosent til 4,80 kroner. Aksjen har stupt 87,3 prosent i år.

Det har vært litt frem og tilbake med tegningskursen i emisjonen. Norwegian sa mandag at den ville være klar tirsdag, mens selskapet tidligere i dag opplyste til TDN Direkt at den forhåpentligvis ville komme onsdag. Men nå er den altså her.

Norwegian opplyser også at enkelte eiere i et av obligasjonslånene nå har kommet med tilstrekkelig støtte. Disse vil tegne seg for en sum på 10,1 millioner dollar i emisjonen. Det betyr også at alle långiverne støtter Norwegians redningsplan.



Halvparten av de 400 millioner kronene som skal hentes inn tilbys til eksisterende eiere, mens 25 prosent skal tilbys obligasjonseiere og leasingselskap. Resterende 25 prosent er tilgjengelig for nye aksjonærer.

Danske Bank, DNB Markets og ABG Sundal Collier skal fungere som meglere i emisjonen.

Coronaviruset har rammet Norwegian brutalt. Etterspørselen har blitt tilnærmet borte, de fleste flyene står parkert på bakken og mesteparten av de ansatte er permittert. Og før denne krisen hadde selskapet allerede høy gjeld.