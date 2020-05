Holder honorarfest i Norwegian

Onsdag morgen klokken 09.00 var ikke bare starten på Norwegians aksjeemisjon, det var også åpningen på en av de heftigste honorarfestene blant norske aksjemeglere i 2020.

For etter at Norwegians aksjonærer mandag formiddag godkjente restruktureringsplanene på generalforsamlingen, kunne nemlig advokatene og de finansielle rådgiverne gni seg i hendene.

I tillegg til at 10,8 milliarder kroner av Norwegians obligasjons- og leasinggjeld skal konverteres til aksjer, skal det også hentes inn opptil 400 millioner kroner i frisk egenkapital.

De tre tilretteleggerne ABG Sundal Collier, Danske Bank Markets og DNB Markets er valgt som Norwegians finansielle våpendragere i refinansieringen.

Sammen med selskapets advokater vil de nå innkassere opp mot 130 millioner kroner, viser Norwegians prospekt.



Normal drift først i 2022

Gjennom gjeldskonverteringen vil Norwegians egenkapitalandel stige, og flyselskapet vil således komme over den verste kneiken for å få tilgang til den statlige redningspakken.

Men det må også hente inn minimum 300 millioner kroner i egenkapital, for at staten åpner låneboken på totalt 3 milliarder kroner for Norwegian.

Som Finansavisen har omtalt et par ganger denne uken, er det en spinnvill prising av Norwegian på Oslo Børs. Aksjonærene, som i all hovedsak er småsparere, virker altså å være svært ivrige etter å posisjonere seg for emisjonen.

For det er ikke snarlige utsikter til at selskapet vil tjene mye penger, som trekker investorene. Konsernsjef Jacob Schram gjentok mandag:

– Vi flyr som nå frem til 1. april 2021. Det vil si med syv fly i Norge. Dette tilsvarer den virksomheten som regjeringen ønsker å opprettholde her hjemme.

I planen for Nye Norwegian heter det seg at selskapet først skal begynne å trappe opp kapasiteten neste sommer, og at det blir normal drift først i 2022.

En liten gåtur i parken

Forvalter Phillippe Sisseners regnestykke viser at flyselskapet mandag denne uken ble priset dobbelt så høyt på Oslo Børs, som det gjorde på sitt høyeste i glansdagene i 2015 og 2016.

Og selv om aksjekursen har falt siden tirsdag, omsettes Norwegian-aksjen fortsatt for drøyt 4 kroner ved stengetid onsdag. Prisingen på Oslo Børs indikerer at Norwegians egenkapital skal være verdt 680 millioner kroner, selv om alle vet at kassen er tom.

Norwegians foreslåtte eierstruktur Leasingselskaper 51,3 % NAS07 20,0 % NAS08 6,7 % NAS09 0,2 % Konvertibel obligasjon 14,8 % Dagens aksjonærer 5,2 % Norwegian-ledelsens foreslåtte eierstruktur etter gjeldskonverteringen, men før den planlagte aksjeemisjonen på opptil 400 millioner kroner. Norwegian

Blant overivrige aksjonærer vil det derfor neppe bli den tøffeste jobben for aksjemeglerne å hente inn de kritiske 300 millionene – i sær ikke så lenge obligasjonseierne har garantert for minst 100 av disse millionene.

Og som garantister har også obligasjonseierne krevd at emisjonskursen blir satt på kun 1 krone.

Blir vannet ut

Finansdirektør Geir Karlsen som sammen med resten av ledelsen trolig har lagt et betydelig antall timer for å overtale kreditorene, svarte ikke på Finansavisens henvendelse onsdag ettermiddag. Han svarte heller ikke på SMS.

Halvparten av de 400 millioner kronene som skal hentes inn tilbys til eksisterende eiere, mens 25 prosent skal tilbys obligasjonseiere og leasingselskap. Resterende 25 prosent er tilgjengelig for nye aksjonærer.

Tilsammen skal det trykkes opp 571 millioner nye aksjer i aksjeemisjonen. Fra før er det 164 millioner aksjer i selskapet. Pr. onsdag er det omsatt 822 millioner Norwegian-aksjer, som tilsvarer en omsetningshastighet på utrolige 1.467 prosent så langt i år.

De av obligasjonseierne og leasinghusene som har sagt ja til å konvertere tilsammen 10,8 milliarder kroner til aksjer, blir tildelt 3,1 milliarder nye aksjer.