Hegnar om Norwegian: - At aksjen omsettes for 4,5 kroner er ganske morsomt

Norwegian har vært igjennom noen turbulente uker med en emisjon og stor usikkerhet rundt selskapets fremtid. Det bærer aksjekursen preg av, og den siste uken har den vært svært volatil.

På mandag var kursen på rundt 7 kroner pr. aksje, på tirsdag lå den på rundt 5 kroner pr. aksje, torsdag nådde den bunnpunktet for uken på 4 kroner pr. aksje og ved børsens stengetid fredag endte kursen på 4,479 kroner pr. aksje.

Trygve Hegnar synes det er morsomt at aksjen omsettes for 4,5 kroner.

- Aksjen er opp 8 prosent, til 4,5 kroner, og vi vet at det for to dager siden ble tegnet aksjer for en krone. Nå omsettes altså aksjen for 4,5 kroner og det er ganske morsomt, ler Hegnar.

- Så da kunne man altså solgt en aksje for fire kroner og kjøpt fire aksjer for en krone pr. stk, og det er jo bedre å ha fire aksjer enn en aksje.

- Det går ikke det vet du.

Hegnar har ikke troen på ett-års prosjektet til Norwegian.

- Konsernsjefen sier at Norwegian skal drive med ett års virksomhet, altså april-mai 2021, og at selskapet skal drifte syv fly. Det går ikke det vet du, mener Hegnar.

- Du kan ikke drive flyselskap med syv fly. Det blir ikke noen penger av det.