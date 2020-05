Sjefen for gigant-flyplass: – Luftfarten vil lide i mange år

Coronaviruset og de strenge tiltakene mot viruset gjør at flytrafikken nærmest har stoppet opp. Grenser stenges og all turisme mellom nasjoner er for tiden borte.

På flyplassen i Frankfurt, som er en av Europas aller største sammen med flyplassen i Amsterdam, Paris og London, har antall passasjerer gått ned med mer enn 95 prosent, skriver Financial Times.

– Hovedsaklig har alle våre inntekter blitt borte, sier Stefan Schulte ifølge Financial Times.



Han advarer om at det vil ta mer enn tre år å få trafikken tilbake på nivået det var før coronakrisen. Schulte venter ingen rask oppgang i passasjerer.

– Jeg vil være veldig glad om vi ser 30 til 35 prosent av fjorårets trafikk i november og desember, sier Schulte.

Tyskeren spår at i 2023 vil antall passasjerer være 15-20 prosent lavere enn før pandemien.

Schulte spår også at flere vil droppe business-reiser fremover, ettersom at man har blitt vant til å holde møter på videoplattformer digitalt.

Han ser for seg at flybillettene vil bli dyrere i fremtiden på grunn av at enkelte selskap vil gå konkurs som følge av coronakrisen - hvilket innebærer at det blir mindre konkurranse. Schulte venter at resesjonen og høyere arbeidsledighet vil gjøre at etterspørselen etter fly vil bli mindre.