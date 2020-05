EasyJets grunnlegger tilbyr 5 mill. pund for kanselleringstips

EasyJets grunnlegger, Stelios Haji-Ioannou, har lagt seg ut med eget selskap og beordret et ekstraordinært styremøte 22 mai for å prøve å fjerne sjefen, styrelederen og to andre direktører.

Haji-Ioannou er også en stor motstander av selskapets bestilling på 107 Airbus-fly, og har nå utlovet en dusør på 5 millioner pund for tips som kan føre til kansellering av ordren, melder Reuters tirsdag.

– Hvis du er EasyJet-ansatt, eller har sett noe mistenkelig blant EasyJets kontakter med Airbus, kan du få en belønning fra meg på inntil 5 millioner pund, sa Haji-Ioannou.

Grunnleggeren lover også ut en dusør på 10.000 pund for mindre tips som vil hjelpe han å få kansellert Airbus-ordren.