Leasingselskap konverterer gjeld til egenkapital - Norwegian får 110 millioner dollar til

Norwegian opplyser i en børsmelding om at det har fått betydelig støtte fra leasingselskap. Det gjør at minst 840 millioner dollar i gjeld gjøres om til egenkapital under såkalt «Power-by-the-hour»-avtale. Det tilsvarer over 8,5 milliarder kroner.

Det ble tidligere i mai opplyst at denne summen var på 730 millioner dollar. Altså er Norwegian sikret nye 110 millioner dollar i egenkapital.

Før det var summen som ble nevnt på 550 millioner dollar. Avtalen innebærer at Norwegian kun betaler leasingselskap for flyene som brukes til påske neste år.

Norwegian diskuterer også med andre leasingselskap om mulig konvertering av gjeld til egenkapital.

Flyselskapet opplyser at det offentlige tilbudet av nye aksjer i selskaper utløper i dag klokken 16.30. ABG Sundal Collier, Danske Bank og DNB Markets er meglere i prosessen.

I forbindelse med den forestående emisjonen i Norwegian har flere av toppene i selskapet tegnet seg for aksjer:

Adm. direktør Jacob Schram tegner seg for aksjer til 700.000 kroner

Finansdirektør Geir Karlsen tegner seg for aksjer til 500.000 kroner

Styreleder Niels Smedegaard tegner seg for aksjer til 100.000 kroner

Til sammen er det en sum på 1,3 millioner kroner.

Emisjonen på 400 millioner kroner er blitt overtegnet flere ganger. Tegningskursen i emisjonen er på 1 krone.

Dagens aksjonærer vil bli vannet ut når obligasjonsgjelden skal gjøres om til aksjer. Norwegian sikret sist uke ja fra aksjonærene til selskapets redningsforslag. Norwegian-aksjen stiger 2,09 prosent til 5,38 kroner onsdag morgen.