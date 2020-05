Flygigant bytter ut Boeing med Airbus som leverandør

Flygiganten Delta Air Lines planlegger å pensjonere sine 777 jumbo-jetfly laget av Boeing, skriver selskapet på sin hjemmeside.

Det er snakk om 18 fly som skal erstattes av fly laget av Airbus. Flyene vil gå ut av drift i slutten av 2020, og selskapet skylder på coronaviruset som bakgrunn.

Delta Air Lines peker på at det vil akselerere selskapets amibsjon om å modernisere flåten for å fly mer kostnadseffektive fly.

«Vi gjør strategiske, kostnadseffektive endringer i flåten vår for å svare på virkningen av corona-pandemien. Samtidig sikrer vi at Delta er godt posisjonert for å komme seg på baksiden av krisen», sa Gil West, konsernsjef i Delta Air Lines.

Delta Air Lines-aksjen har falt 67,4 prosent hittil i år, mens den faller ytterligere 1,8 prosent torsdag.