Norwegian dropper munnbindkrav på flyene sine inntil videre

– Vi vil avvente europeiske luftfartsmyndigheters (Easa) oppdaterte anbefalinger om smitteverntiltak om bord i fly før vi eventuelt innfører krav om bruk av munnbind, sier informasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian fredag morgen.

Onsdag denne uken ble det kjent at både Norwegian og SAS vil innføre krav om at passasjerene bruker munnbind om bord i flyene deres fra neste uke.

Passasjerene måtte selv ta med munnbind.

Snur

De nye retningslinjene kom etter at nyhetsbyrået Reuters meldte at EU-kommisjonen vil anbefale at det blir påbudt med munnbind på fly, men at midtsetene på flyene ikke trenger å stå tomme.

Nå snur altså Norwegian – inntil videre.

– Det viktigste tiltaket for å unngå smitte er god avstand, og det er vi i stand til å ivareta på en god måte for våre reisende og kolleger. Vi antar Easa vil komme med sin anbefaling innen få dager, sier Sandaker-Nielsen.

SAS står fast på munnbindkrav

SAS vil på sin side ikke endre kravet om munnbind.

– Vi står fast på avgjørelsen og bakgrunnen er at vi ønsker å gjøre det trygt og sikkert og komfortabelt for våre reisende, sier pressesjef John Eckhoff i SAS til VG.

Han sier at passasjerer vil bli avvist ved ombordstigning hvis de ikke har med seg munnbind.

– Vi må huske på etterspørselen etter flyreiser fortsatt er nærmest ikke-eksisterende. Det er ikke mange som skal ut og fly ennå. Vi anbefaler at du kjøper munnbindet på apoteket og i god tid før du reiser til flyplassen, sier Eckhoff.

