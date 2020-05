Ryanair kutter over 250 stillinger ved kontorer rundt om i Europa

Ryanair har fredag kunngjort at selskapet har kuttet mer enn 250 stillinger ved flyselskapets kontorer i Dublin, Stansted, Madrid og Wroclaw som følge av coronavirusutbruddet og at selskapets fly står på bakken.

Det er snakk om ansatte som har vært på prøvetid eller tidsbegrenset kontrakt, men også oppsigelser.

Disse vil ikke måtte returnere til arbeid 1. juni, når Ryanair-kontorene gjenåpner, opplyser selskapet.

Videre opplyser selskapet at det fortsatt er i samtaler med fagforeningene for pilotene og kabinpersonalet vedrørende kutt av opptil 3.000 stillinger og 20 prosents lønnskutt.

Langt under helårsmålet

I april og mai har flyselskapet operert mindre enn 1 prosent av sitt vanlige ruteprogram, og tilsvarende vil være tilfelle i juni.

I juli venter Ryanair å ha 40 prosents drift.



Ryanair anslår videre at deres annualiserte passasjerantall i år blir på under 100 millioner. For regnskapsåret som løper til mars 2021, har selskapet tidligere estimert at passasjerantallet ville overstige 155 millioner.