Emirates vurderer å sende 30.000 på dør

Heller ikke verdens største flyselskap er trygge under coronakrisen.

Emirates vurderer å kutte 30.000 arbeidsplasser, ifølge Bloomberg.

Det er en reduksjon på 30 prosent av arbeidsstokken. Selskapet hadde i mars 105.000 ansatte ifølge kilder Bloomberg referer til.

Flyselskapet vurderer ifølge rykter også å pensjonere A380-flåten. Jumbojettene går mot slutten av sin levetid, med siste levering i 2021, men ryktene sier at de rådende omstendigheter kan gjøre at kuttene må skje allerede nå.

– Labert i år fremover

Luftfarten verden over har blitt truffet hardt av coronakrisen. Estimater sier at omlag 70 prosent av flykapasiteten er satt på pause.

«Sektoren ser ut til å tape 314 milliarder dollar i 2020, kun i billettinntekter», skriver International Air Transport Association.

Adm. direktør i Emirates, Tim Clark, sa tidligere denne måneden at han forventer at etterspørselen for luftfart vil være «laber» de kommende årene.

Inntektene i mars var 408 millioner dollar lavere enn ventet og konsernet tapte like under 1 milliard dollar i inntekter i samme måned, ifølge kvartalsrapporten presentert i forrige uke.

Emirates ville ikke kommentere saken, men har sendt ut følgende uttalelse i etterkant:

“No announcement has been made regarding mass redundancies at the airline. Any such decision will be communicated in an appropriate fashion. Like any responsible business would do, our executive team has directed all departments to conduct a thorough review of costs and resourcing against business projections, even as we prepare for gradual service resumption. As our Chairman has said, conserving cash, safeguarding our business, and preserving as much of our skilled workforce as possible, remain our top priorities through this period.”