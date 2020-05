Norwegian fikk ja fra obligasjonseiere

Norwegian fikk i dag ja fra 99,17 prosent av stemmene i et møte med eierne i obligasjonslånet NAS07. Dette var ventet fra før, men nå er det formelt i orden.

Obligasjonslånet i NAS07 er på 250 millioner euro. Norwegian har nå fått ja fra alle obligasjoneierne til redningsplanen, som innebærer å gjøre om gjeld til aksjer.

Tidligere mandag ble det kjent at emisjonen på 400 millioner aksjer ble overtegnet 7,2 ganger. Fordelingen ble slik:

220 millioner aksjer, drøyt 55 prosent av tilbudet, har blitt tilbudt aksjonærene i selskapet pr. 30. april. Tidligere har Norwegian-ledelsen sagt at de jobbet for at «gamle aksjonærer» skulle få halvparten av tilbudet.

100 millioner av aksjene, drøyt 15 prosent, tilbys kvalifiserte kreditorer.

80 millioner aksjer, drøyt 20 prosent har blitt tilbudt etter styrets kjønn. 19 millioner av disse aksjene tildeles obligasjonseiere som har forhåndstegnet aksjer.

Norwegian-toppene tilbys aksjene de søkte om også. Jacob Schram, adm. direktør, har tegnet seg for 700.000 aksjer. Finansdirektør Geir Karlsen tegnet seg for 500.000 aksjer, mens Niels Smedegaard, styreleder, har tegnet seg for 100.000 aksjer.

Tegningskursen for de 2,98 milliardene aksjene som skal konverteres fra obligasjonsgjeld er på 4,25 kroner.