Magnus Örnberg er blitt ansatt som ny finansdirektør hos SAS.

Örnberg kommer fra stillingen som finanssjef hos Saab AB, opplyses det gjennom en børsmelding tirsdag.

–Jeg er veldig glad for å ønske Magnus Örnberg velkommen til SAS. Magnus' økonomisk ekspertise, sammen med sin erfaring med fly fra Saab, betyr det han blir en verdifull eiendel for SAS. I disse utfordrende tider vil han spille en nøkkelrolle i fremtiden for å sikre selskapet, sier Rickard Gustafson, adm. direktør i SAS.

Örnberg titrer i rollen senest 1. oktober. Nåværende finansdirektør hos SAS, Torbjørn Wist, slutter i september for å bli finansdirektør for Wallenius Wilhelsmen.