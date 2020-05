Setter inn flere fly for å ha færre ombord

Det amerikanske flyselskapet Delta Air Lines vil sette opp flere flyvninger enn etterspørselen tilsier, for å passe på at flyene ikke blir mer enn 60 prosent fulle gjennom juli.

Grepet er en del av konsernsjef Ed Bastians plan for å få kundene tilbake så fort som mulig. Bastian gikk ut i forrige måned og sa at kundenes oppfatning av sikkerhet vil være med på å få kundene tilbake, og at de vil være villige til å betale for komfort, skriver Reuters.

Delta har tidligere vært ute og sagt at de ikke vil ha mer enn 60 prosent fulle fly i juni, og på førsteklasse skal det ikke være mer enn 50 prosent.

Delta-sjef Bastian er likevel mer optimistisk, og sa på et investormøte at med færre fly på himmelen kan være en mulighet til å fokusere mer på gi kundene en "premiumopplevelse".