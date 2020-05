Norwegian-sjef Jacob Schram takker for støtte, men kommer med ny advarsel

Norwegian har vært gjennom en thriller for å berge seg fra konkurs. Selskapet har klart å gjøre om en gjeld på rundt 12,7 milliarder kroner til aksjer. Det gjør at egenkapitalprosenten nå er på minst 17 prosent, ifølge Norwegian.

Hvilket gjør at selskapet får tilgang på redningspakken fra staten som er på 3 milliarder kroner totalt. Et krav for dette var at egenkapitalprosenten var over 8 prosent. Fra før har selskapet fått 300 millioner kroner.

Støtte fra staten I transje 1 fikk Norwegian tilgang på 300 millioner kroner. I transje 2 venter 1,2 milliarder kroner. Det avhenget av at Norwegians lånegivere utsetter forfall i flere måneder. I transje 3 er det 1,5 milliarder kroner. Det forutsatte at flyselskapet har en egenkapitalgrad på åtte prosent eller mer. Ved årsskiftet var denne på 4,8 prosent. Norwegian opplyste tidlig at deres plan var en egenkapitalgrad på langt høyere enn åtte prosent.

– Jeg vil takke alle som har støttet selskapet under denne enestående krisen som har påvirket hele flyindustrien: Regjering og myndigheter, kunder, ansatte, aksjonærer, leasingselskap, kreditorer, obligasjonseiere, reiselivsnæringen og andre norske støttespillere. Nå som vi får tilgang til den statlige lånegarantien kan vi fortsette å utvikle selskapet, sier Jacob Schram i en børsmelding.

Liten inntjening i sikte

Men problemene er ikke ferdig. Flyindustrien rammes hardt av coronakrisen, og det vil være lite inntekter fremover i tid også.

– Månedene fremover vil være utfordrende, og preget av høy usikkerhet for industrien. Norwegian vil fortsatt trenge å samarbeide tett med en rekke kreditorer ettersom selskapet foreløpig har begrensede inntekter, sier Schram videre.



– Norwegian har gjort en imponerende jobb for å få med långivere og kreditorer på å øke egenkapitalen. Selskapet står likevel sammen med andre flyselskaper fortsatt foran krevende tider. Vi håper et styrket Norwegian kan fortsette å levere gode flytransporttjenester også etter covid-19-utbruddet, sier Iselin Nybø (V), næringsminister, i en pressemelding.

Redningsplanen innebærer at tidligere aksjonærene vannes kraftig ut. Totalt blir det 3,1 nå milliarder aksjer i Norwegian, mot 163,6 millioner aksjer tirsdag.

Kina blir storeier

Største eiere blir nå tidligere obligasjonseiere. AerCap Holdings får en eierandel på 15,9 prosent av aksjekapitalen, mens BOC Aviations', som eies av den kinesiske stat, eierandel blir på 12,7 prosent.

DP Aircraft Irelands eierandel blir 5,02 prosent av aksjekapitalen. Avolon Holdings vil eie 5,50 prosent.

– Dette har vært en veldig utfordrende prosess med konstant dialog og forhandlinger i mer enn to måneder. Forhandlingene har vært tøffe, men med konstruktive og betydelige bidrag fra alle interessenter, oppsummerer finansdirektør Geir Karlsen.

Norwegians plan er å fly med syv fly i Norge til april neste år. Selskapet vil fokusere på lønnsomhet.