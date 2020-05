Thailand med omfattende kriseplan for å redde Thai Airways

Thai Airways har i lengre tid slitt med dårlige økonomi. Bakgrunnen skal være store utgifter og sterk konkurranse fra andre billigere konkurrenter.

Thailandske myndigheter har nå solgt 69,2 millioner aksjer i flyselskapet for å komme under 51 prosent aksjeandel. Det gjør at Thai Airways ikke lenger er statseid og slipper dermed unna rigide og restriktive reguleringer, slik som andre private flyselskap.

– Vi har valgt å restrukturere og ikke la Thai Airways gå konkurs. Flyselskapet vil fortsette å operere, sier Prayuth Chan-ocha, statsminister i Thailand.

Thailand eier nå 47,86 prosent av aksjene i selskapet, ned fra 51,03 prosent.

Tidligere denne uken godkjente myndighetene en restruktureringsplan som skal ordne opp i de vanskelige økonomiske forholdene.

Thai Airways har levert negativt resultat hvert år siden 2012, bortsett fra 2016.

Thai Airways-aksjen avsluttet uken ned 6,7 prosent til 4,90 baht eller 1,54 kroner. Siden nyttår er aksjen ned 28,5 prosent.