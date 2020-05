Tror ikke problemene for Boeing er over ennå

Analytiker i Canaccord Genuity, Ken Herbert, tror ikke problemene for Boeing er over enda, ifølge Barron's. I en fersk analyse nedjusterer han kursmålet til 155 dollar, fra tidligere 175 dollar med en hold-anbefaling.

Han peker på at han ønsker å se hvordan sektoren utvikler seg fremover, før han oppgraderer aksjen. Mange flyselskaper har allerede store ordre på fly som skal leveres.

For at Herbert skal oppgradere aksjen, må han se at flyselskapene begynner å bestille fly igjen, siden det vil vise at selskaper har troen på utvikling i sektoren.

Selv om Boeing har planer om å kutte produksjonen de neste årene, mener analytikeren at det ikke er nok. Han peker på at foreløpige produksjonsrater er for optimistisk i en situasjon med coronaviruset, der etterspørselen etter flyreiser har kollapset.

Fredag falt Boeing-aksjen 1,1 prosent og stengte på 137,5 dollar. Hittil i år har aksjen stupt 57,8 prosent. Selv om analytikeren er pessimistisk, ser han en oppside på 12,7 prosent fra dagens nivåer.