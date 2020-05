Åpner opp for sydentur igjen

Lufthansa vil gjenoppta flyruter til 20 destinasjoner fra midten av juni. Reisemålene som starter opp igjen er blant annet Mallorca, Ibiza, Kreta og Venezia, sier en talskvinne for selskapet. Alle flyvningene vil ha avgang Lufthansas viktigste knutepunkt, Frankfurt, skriver Reuters.

Flyutvidelsen kommer mindre enn to uker etter at Lufthansa annonserte at de ville gjenoppta flyvninger til Los Los Angeles, Toronto og Mumbai fra juni.

Lufthansa er fortiden i samtaler med den tyske regjeringen om å avgi en eierandel på 20 prosent i bytte om en kapitalinnsprøytning. I et intervju i helgen uttalte den tyske økonomiministeren Peter Altmaier at Lufthansa i så fall må betale tilbake lånet så snart selskapet gikk med overskudd igjen. Selv om det er ventet at det vil ta noen år.