Enighet om redningspakke til Lufthansa

Redningspakken er på om lag 9 milliarder euro, drøyt 98 milliarder kroner, bekrefter selskapet og regjeringen mandag ettermiddag.

Avtalen innebærer at regjeringen kjøper en aksjeandel på 20 prosent i selskapet for drøyt 3,2 milliarder kroner. Staten får dessuten to styreplasser.

Må godkjennes

– Før coronaviruspandemien var selskapet driftsmessig sunt og lønnsomt, og det hadde gode fremtidsutsikter, heter det i en uttalelse fra det tyske økonomidepartementet.

Redningspakken må nå godkjennes av EU-kommisjonen, flyselskapets eiere og flere organer i Berlin.

Den tyske regjeringen har forhandlet med flyselskapet i flere uker, og krisehjelpen vil bestå av både statlige investeringer og lån.

Staten skal ut igjen

Staten skal trekke seg som aksjonærer i selskapet innen utgangen av 2023, ifølge Lufthansa.

Rundt 90 prosent av Lufthansas fly er satt på bakken som følge av coronapandemien, og selskapet har opplyst at de taper nærmere 9 milliarder kroner i måneden.

Flyselskapet har 138.000 ansatte og titusenvis av arbeidsplasser er i fare som følge av krisen.