Flyselskapenes gjeld kan øke til over 5.400 milliarder kroner

Her i Norge har man i våres kunne følge med på Norwegians kamp for å redde selskapet, etter at coronakrisen rammet det hardt.

En ny analyse gjort av Den internasjonale organisasjonen for lufttransport (IATA) viser at luftfartens samlede gjeld kan stige til over 550 milliarder dollar. Det vil si rundt 5.400 milliarder kroner. Det er grovt sett omtrent halvparten av Oljefondets verdi.

Ved begynnelsen av 2020 hadde flyselskapene gjeld på rundt 420 milliarder dollar. Den størstse delen av gjeld består av statslån, lånegarantier, kommersielle lån, gjeld frea leasingkontrakter og adgang til kredittfasiliteter, skriver Check-in.dk.

Norwegian, SAS, Lufthansa og flere andre flyselskap har den siste tiden fått støtte fra staten. Totalt skal det ha blitt delt ut 123 milliarder dollar i statsstøtte til flyselskap verden over.

«Statsstøtte hjelper bransjen å holde hodet over vannet. Den neste utfordringen blir å forhindre flyselskaper i å bukke under som følge av gjeldsbyrden som støtten skaper», sier Alexandre de Juniac, adm. direktør i IATA.

De siste dagene har reiselivsaksjer steget på børs etter nyheter om at regler for turisme i noen land gradvis skal tillates.