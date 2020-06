Milliardunderskudd for SAS

(Artikkelen oppdateres)

SAS satt igjen med et resultat før skatt på minus 3,7 milliarder svenske kroner i regnskapsmessig andre kvartal, som strekker seg fra 1. februar og ut april.

Inntektene i kvartalet, som omfatter to coronamåneder - mars og april, ble nesten halvert fra 9,9 til 5,3 milliarder svenske kroner.

I løpet av perioden stoppet SAS midlertidig mesteparten av trafikken på grunn av coronakrisen, og flyselskapet har tidligere meldt at de har satt igang en prosess for å redusere arbeidsstyrken med opptil 5.000 heltidsansatte.

Flyselskapet påpeker i rapporten at de nå er i konstruktive diskusjoner med sine største eiere om en rekapitaliseringsplan for å sikre tilstrekkelig finansiering fremover. SAS har nå som mål om å presentere en plan for markedet i juni.

Radikale kostnadskutt

I april var 94 prosent av kapasiteten til SAS nede, og antall passasjerer falt 96 prosent sammenlignet med i fjor.

Grunnet etterspørselsfallet har SAS kuttet kostnadene radikalt, og totalt er reduksjonene i faste og variable kostnader på 2,4 milliarder svenske kroner, sammenlignet med kvartalet før.

De påpeker imidlertid at selskapet har et høyt nivå av faste kostnader, og at reduksjonene derfor ikke fullt ut har kunnet motvirke den kraftige nedgangen i inntektene.

SAS hadde ved utgangen av regnskapsmessig andre kvartal en kontantbeholdning på 4,2 milliarder svenske kroner, ned 2,4 milliarder fra inngangen til kvartalet.

Like etter kvartalets slutt sikret selskapet seg en kredittfasilitet på 3,3 milliarder svenske kroner, garantert av den svenske og danske staten.