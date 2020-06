Norwegian tapte over 3 milliarder kroner

Flyselskapet, som har vært gjennom en stor redningsaksjon denne våren, kom med en forenklet utgave av kvartalstall torsdag.

Norwegian har blitt hardt rammet av coronakrisen. Norge stengte ned 12. mars, og det ser man allerede på tallene for første kvartal.

Selskapets driftsinntekter falt fra 7,99 milliarder kroner i første kvartal 2019 til 6,51 milliarder kroner i årets første kvartal. Driftsresultat kom inn på minus 2,1 milliarder kroner, mot minus 1,5 milliarder kroner i fjor.

Resultat før skatt ble minus 3,28 milliarder kroner, en kraftig forverring fra minus 1,98 milliarder kroner samme tid året før. Det er en nedgang på 66 prosent.

Antall passasjerer gikk ned med 37,4 prosent til 5,1 millioner. Antall passasjerkilometer gikk ned med 36,8 prosent, mens kapasitet ble kuttet med 35 prosent i kvartalet. Inntekten per fløyet passasjerkilometer (Yielden) var på 0,41 kroner, opp fra 0,33 kroner samme periode i fjor.

– Tallene for første kvartal er som forventet og indikert for markedet ved flere anledninger. De kommende månedene vil bli utfordrende for Norwegian og industrien, men målet vårt er å sikre at Norwegian har en posisjon i fremtidens flyindustri med en klar retning og strategi, sier Jacob Schram, adm. direktør i selskapet.

– Så snart verden vender tilbake til normalitet, vil vi være forberedt på å komme tilbake med forbedret service til våre kunder, legger Schram til.



Han har ledet selskapet i kampen mot å unngå konkurs denne våren. Redningsplanen kom på plass noen uker tilbake da Schram fikk med aksjonærer og obligasjonseiere på å gjøre om obligasjonsgjeld til egenkapital. Det medfører at Norwegian får tilgang på 3 milliarder kroner i støtte fra staten.

Norwegian Air Shuttle (Mill. kr) 1. kv./20 1. kv./19 Driftsinntekter 6.505.3 7.991,6 Driftsresultat -2.084,1 -1.458,6 Resultat før skatt -3.281,7 -1.977,5 Yield 0,41* 0,33* *Ikke i mill. kr.