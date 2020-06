SAS-sjefen varsler kriseemisjon i milliardklassen

SAS satt igjen med et resultat før skatt på minus 3,7 milliarder svenske kroner i regnskapsmessig andre kvartal, som strekker seg fra 1. februar og ut april.

Inntektene i kvartalet, som omfatter to coronamåneder – mars og april – ble nesten halvert fra 9,9 til 5,3 milliarder svenske kroner.

Hånd i hånd med presentasjonen av resultatet kom det frem at flere tiltak er nødvendig for å få selskapet gjennom coronakrisen.

Det skal inkludere tiltak både fra myndigheter og fra eiere gjennom en emisjon på et ukjent milliardbeløp. En plan vil bli lagt frem i løpet av juni i år.

– SAS er for øyeblikket i aktive, intensive og konstruktive samtaler med selskapets aksjonærer og utvalgte interessenter om en rekapitaliseringsplan for å sikre SAS' fremtid, sa Rickard Gustafson, konsernsjef i SAS, under presentasjonen.

SAS-sjefen vil ikke kommentere størrelsen på emisjonen, men uttaler til Finansavisen at «det er snakk om et betydelig beløp».

Ingen rask innhenting

Gustafson understreker at det ikke vil bli en V-kurve i flyetterspørselen, og har kommet frem til at nåværende forretningsmodell vil være like relevant etter krisen.

– Vi må være klar over at når vi tar flyene tilbake i produksjon vil kostnadene være tilbake for fullt, men på grunn av mangel på bestillinger vil ikke inntektene være tilbake for fullt. Det vil bli kostbart, sier han.

«Den nye normalen» er ventet å bli nådd ved slutten 2022, ifølge en tidslinje i selskapets kvartalspresentasjon, men selv da er etterspørselen ventet å være lavere enn før viruspandemien.

SAS-aksjen handles i skrivende stund ned 10,4 prosent til 9,73 svenske kroner på Stockholm-børsen.