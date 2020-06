Den europeisk flykjempen Air France - KLM starter å fly fra Oslo og Bergen

Både Norwegian og SAS har utelukkende fokus på å opprettholde flyvninger innenland. Og det legger europeiske flykjemper merke til.

– Vi er glade for å starte Air France-flyvningene fra Oslo til Paris på nytt og legge til flyavganger fra Bergen til knutepunktene våre i Amsterdam og Paris, sier salgsdirektør Halvor Gløersen i Air France KLM, Norge.

Det gjeninnførte, men fortsatt sterkt reduserte, europeiske nettverket er designet for å få forbindelse med så mange flyavganger som mulig i det interkontinentale nettverket.

– Vi ser en økt vilje til å reise igjen, både for private og forretningreisende, og vi ser frem til å ønske våre kunder velkommen tilbake. De neste stegene vil være å legge til flere destinasjoner i Norge, øke frekvensene og etter hvert benytte større fly, legger han til.

SNART OSLO-PARIS: Fra 7. juni kan man igjen hoppe på flyet til Paris fra Oslo. Bergensere får muligheten fra den 18. juni. Foto: Dreamstime

Paris og Amsterdam

I første omgang vil Air France blåse liv i ruten mellom Oslo og Paris, som først vil gå en gang pr. uke, men hvor frekvensen i løpet av juni vil bli skrudd og til seks ukentlige avganger. Ruten mellom Bergen og Paris vil starte opp fra den 18. juni med to ukentlige flyreiser.

– Flyruter vil gradvis bli åpnet igjen, men kan endres ukentlig avhengig av tiltak myndighetene har på destinasjonene. Det viktigste for oss er å åpne opp nettverket på en trygg og kontrollert måte, sier Gløersen.

KLM vil derfor i første omgang kun sette inn en daglig avgang mellom Oslo og Amsterdam. Men også bergensere får muligheten til å besøke hovedstaden i Nederland fra 1. juni, siden KLM også vil sette inn ett fly daglig mellom Bergen og Amsterdam.

– I juli planlegger vi å åpne ruter til flere norske flyplasser og legge til andre europeiske destinasjoner og langdistansemål så snart som mulig, sier Gløersen.

Ansiktsmasker og temperaturkontroller

På grunn av virusfrykten er det dog en del restriksjoner og regler, siden flyselskapet har helse som sin høyeste prioritet.

PÅBUDT OMBORD: Ansiktsmasker hos KLM. Foto: KLM Royal Dutch Airlines

– Før reisen anbefaler vi på det sterkeste alle våre passasjerer å sjekke de siste oppdateringene angående helsekrav og innreisedokumenter som trengs på de offisielle nettstedene i hvert land som er involvert i reisen (avreise, ankomst og transport), sier Gløersen.

Fra 11. mai er bruk av masker obligatorisk om bord hos Air France og KLM. Flyselskapene anbefaler at du tar med flere masker for din reisekomfort. Passasjerer er selv ansvarlige for å medbringe sine egne ansiktsmasker.



I tillegg blir kontroll av passasjerens kroppstemperatur gradvis implementert på alle Air France-flyreiser. Disse systematiske kontrollene vil bli utført med kontaktløse infrarøde termometre. Det kreves en kroppstemperatur under 38 °C for å kunne reise.

Har reisende temperatur høyere enn dette, kan de nektes ombordstigning, og reservasjonen deres vil bli endret uten ekstra kostnad til en flyreise på et senere tidspunkt.