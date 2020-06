Widerøe skal tilbake til normal sommerfrekvens

Samferdselsdepartementet har bedt Widerøe gjenoppta frekvensen på anbudsrutenettet (FOT ruter) over hele landet, melder selskapet i en pressemelding fredag.

Det er nå besluttet å gå tilbake til normal sommerfrekvens.

Antall flyvinger blir tilsvarende som i fjor sommer, men antall seter tilgjengelig for salg er 50 prosent lavere enn normalt.

Etterspørselen etter flyreiser falt dramatisk da myndighetene 12. mars valgte å stenge ned Norge. I samråd med Samferdselsdepartementet ble et minimum av anbudsrutene opprettholdt for å sikre viktig infrastruktur og samfunnssikkerhet.

Ikke lønnsomt

Inntil de norske smitteverntiltakene er harmonisert med den europeiske, vil krav til sosial avstand fremdeles gjelde om bord på norske innenriksfly. Det resulterer i at Widerøe, som har fly med to seter på hver side av midtgangen, fremdeles må blokkere 50 prosent av setene om bord for salg.

Myndighetenes krav til tomme seter fratar Widerøe muligheten til å drive kommersielle ruter lønnsomt. Det er derfor ikke aktuelt å øke frekvensen på kommersielle ruter utover Statens kjøp.