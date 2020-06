Regjeringen vil øke bevilgningen til kjøp av innenlandske flyruter med minst én milliard

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til kjøp av innenlandske flyruter med minst én milliard kroner, ifølge en melding.

– Fly er viktig for næringslivet og for folk i et langstrakt land som Norge. Mange er avhengig av å fly for å komme seg til sykehus eller andre viktige avtaler, og det har derfor vært viktig for regjeringen å sikre et grunntilbud av flyruter i den situasjonen vi har vært i de siste månedene, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Han peker på usikkerheten hvor lenge denne situasjonen vil vare i tid.

– Derfor tar regjeringen nå høyde for at vi i tiden framover skal kjøpe flyruter over hele landet, og foreslår å øke bevilgningen til kjøp av innenlandske flyruter med minst 1 milliard kroner. Sammen skal vi ta Norge ut av krisen og fremover, sier Hareide.

Som følge av virusutbruddet har etterspørselen etter personreiser med fly falt betydelig, og det kommersielle grunnlaget for store deler av norsk personflytrafikk har falt bort. Derfor har regjeringen kjøpt flyruter på strekninger hvor det midlertidig ikke var grunnlag for kommersiell drift, for å kunne opprettholde et grunnleggende tilbud av flytransport gjennom en periode med redusert reiseaktivitet.

Denne ordningen er foreløpig forlenget til 30. juni.

Regjeringen har gjennom hele krisen hatt tett dialog med flyselskapene om deres situasjon og behov for tiltak.

– Sammen med Stortinget har vi jobbet hardt for å få på plass store og små tiltak for å avhjelpe situasjonen: fritak fra en rekke avgifter, statlig kjøp av flyruter for å sikre et minimumstilbud, og ikke minst statlig lånegarantier på opptil 6 milliarder kroner. Og nå forlenger vi flere av disse tiltakene, sier Hareide.