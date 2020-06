Meglerhus spår Norwegian ned til 1 krone

HSBC nedjusterer kursmålet på Norwegian Air Shuttle-aksjen til 1 krone pr aksje, fra tidligere 3,5 kroner pr aksje, ifølge en oppdatering fredag TDN Direkt referer til.

Banken skriver at det å modellere lønnsomheten, kontantstrømmen og balansen er svært utfordrende gitt skalaen av de nylige endringene og usikkerheten rundt formen og skalaen av den fremtidige virksomheten.

«Vi nedjusterer lønnsomhetsprognosen for selskapet for helårene 2020-22. Reduksjonen i estimatet for tap i resultat pr aksje (eps) for helåret 2020 reflekterer endringen i antall aksjer», skriver HSBC.

HSBC skriver videre at de venter at de nåværende aksjonærene vil lide av fremtidig utvanning ettersom ytterligere gjeld er konvertert til egenkapital.

Banken påpeker videre at gjeldseiere og långivere, som nå kontrollerer selskapet, vil også har rett til å selge sin nye egenkapital i transjer gjennom året, noe som vil legge et betydelig overheng på aksjen.

Norwegian-aksjen endte i dag ned 2,3 prosent til 3,76 kroner.