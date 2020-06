Norwegian venter fortsatt med innføring av munnbind

18. mai sa både SAS og Norwegian at de ville innføre påbud om bruk av munnbind, men Norwegian snudde raskt og ombestemte seg, mens SAS krever at passasjerer som skal fly med selskapet, skal ha munnbind på seg.

20. mai anbefalte europeiske luftfartsmyndigheter bruk av munnbind, men Norwegian følger foreløpig norske råd, skriver Bergens Tidende.

– Vi avventer oppdatert anbefaling fra norske myndigheter, opplyser Norwegians informasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen til avisen.

Han peker på at Norwegian nå kun flyr innenlandsruter og dermed forholder seg til norske myndigheters veiledninger. Helsedirektoratet har vært klar på at effekten av bruk av munnbind er usikker, og det er derfor ikke noe norsk påbud.

Direktoratet mener imidlertid at hvis det innføres et påbud, så er det flyselskapene selv som må kjøpe inn munnbind for å tilby dette til sine passasjerer.

(©NTB)