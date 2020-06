London-analytikere slakter Norwegians konsernsjef Jacob Schrams grep

Ikke før var refinansieringen unnagjort så meldte Norwegians ferske konsernsjef, Jacob Schram, om en ny toppledelse i flyselskapet. Det går ikke upåaktet hen.

20. mai sendte Norwegian ut en pressemelding med konsernsjef Jacob Schrams nye ledelse, kun 16 dager etter at den ekstraordinære generalforsamlingen godtok refinansieringsplanen og emisjonen ble igangsatt.

Det London-baserte analyseselskapet Bernstein er mildt sagt forundret over timingen:

«Ledelsen burde være raske til å respondere på selve krisen – og inntil ledelsen kan demonstrere med regnskapet at flyselskapet vil overleve de neste månedene, burde de stanse prosjekter som ikke er eksistensielle for å overleve.»

Det skriver de erfarne analytikerne Daniel Roeska og Alex Irving.

Har to tanker

Jacob Schram ble satt inn som Norwegians toppsjef ved nyttår, og fløy nær sagt rett inn i krisen. Han har tidligere hatt en lang og innholdsrik karriere i både konsulentselskapet McKinsey og Statoil Fuel & Retail, som ble solgt til Circle K. Schram var til slutt leder for den europeiske divisjonen i bensinstasjonskjeden.

Schram demonstrerer nå at han bruker sin tidligere erfaring ved å etablere nye konserndivisjoner og flytter inn nye roller i konsernledelsen. Blant annet blir salgsansvaret fremhevet av Schram.

Gjennom fjoråret forsvant flere i konsernledelsen, deriblant Bjørn Kjos selv. Nå går også mangeårige konserndirektører som juridisk ansvarlig Frode Berg, IT-direktør Kurt Simonsen, som også har hatt kundeansvar, og cargo-sjef Bjørn Erik Barman-Jenssen.

De eneste som er igjen fra den tradisjonelle Norwegian-ledelsen er kommunikasjonsdirektør Anne-Sissel Skånvik og finansdirektør Geir Karlsen.

Bernstein-analytikerne mener imidlertid at Norwegian-ledelsen fremdeles burde konsentrere seg om selskapets finansielle utfordringer, som de mener ikke er over ved å konvertere 12,7 milliarder fra gjeld og leasingforpliktelser til ny egenkapital. For i Norwegian er det fremdeles et hav av gjeld igjen.

– Det er faktisk mulig å ha to ting i hodet samtidig, nemlig fortsette å jobbe med kapitalstruktur og bygge selskapet for fremtiden, skriver informasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian på vegne av konsernsjef Schram.

Norwegians nye ledelse Konsernsjef Jacob Schram

Finansdirektør Geir Karlsen

HR-direktør Guro Halvorsen Poulsen

IT-direktør Knut Olav Irgens Høeg

Kommunikasjonsdirektør Anne-Sissel Skånvik

Konserndirektør for «Airline» Andrew Hodges

Konserndirektør for «Airline Ecosystem» Brede Huser (midlertidig)

Konserndirektør for «Costumer» Kai Grieg Toyomasu (midlertidig inntil Christoffer Sundby tar over)

Konserndirektør for «Operations» Tore Kristian Jenssen

I pressemeldingen der Schrams ledelsesendringer blir presentert skrives det blant annet at de største endringene innebærer to «tydelige kommersielle enheter i konsernet», større «medarbeider- og kundefokus» og en mer effektiv operativ drift:

– Jeg har vært opptatt av å få på plass en lederstruktur som tar oss fra vekst til lønnsomhet gjennom å levere vår forretningsplan for Nye Norwegian. For å kunne drive et lønnsomt og bærekraftig selskap fremover, vil jeg bygge den kommersielle delen rundt to tydelige enheter med resultatansvar, uttaler konsernsjef Jacob Schram i meldingen.

Men med den verste krisen i moderne luftfarts historie, mener Bernstein-analytikerne at selskapet burde konsentrere seg om annet enn å bygge en ny ledelse. For krisen er langt fra over, påstår Bernstein-analytikerne.

«Vi stiller spørsmål ved om dette er den beste bruken av tiden til ledelsen, når alle krefter burde bli brukt på å bevare kontanter og sikre likviditet»

Fikk ikke svar

Den 26. mai sendte Norwegian ut sin status etter første kvartal, da selskapet har utsatt rapporteringen av regnskapene for å bruke all tid til å redde selskapet fra en sikker konkurs.

Roeska fant ikke svar på alt i oppdateringen.

«Uten en oppstilling over kontantstrømmen eller balansen ved utgangen av kvartalet er bekymringen at dette ville ha tegnet et for dystert bilde av likviditeten. Og vi vil ikke bli overrasket om selskapet går tom for likviditet før årsslutt», skriver han i sin analyse.

Norwegian hadde 2,2 milliarder kroner i kontanter ved utgangen av kvartalet, men disse brant fort opp. Samtidig var Norwegians rentebærende gjeld ved utgangen av første kvartal over 66 milliarder kroner.

Selv etter at Norwegian sikret seg det statlige lånet på 3 milliarder kroner, er ikke Bernstein i London betrygget:

«Konsernet fortsetter å brenne penger. En gjeldsreduksjon hjelper, men likviditeten vil være i førersetet.»

For når etterspørsel etter flyreiser kommer tilbake, skal det børstes støv av parkerte fly – og da er Roeska og kollegene hans bekymret for at Norwegian ikke har kapital nok til å få flyene i luften. Og om leverandørene har tiltro til å få betalt i kontanter og ikke aksjer, som har vært tilfelle i en periode.

«I våre tall trenger selskapet nye 6 milliarder kroner innen utgangen av 2021,» skriver Bernstein-analytikerne.

I sin analyse setter de et dystert kursmål på Norwegian, nemlig på 0 kroner pr. aksje.