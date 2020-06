Norwegian fraktet kun drøyt 70.000 passasjerer i mai

Norwegian Air Shuttle fraktet kun 73.401 passasjerer i mai i år, opplyses det i en børsmelding.

Den totale kapasiteten (ASK) var på 74.422.103 (12 måneders rullerende).

Flyselskapet trekker frem at de fortsatt kun opererer et begrenset antall innenlandsflyvninger i Norge, på regjeringens vegne for å sikre at transporttilbudet mellom regionene opprettholdes.

«All annen nettverkstrafikk er midlertidig stoppet, noe som gjenspeiles i trafikktallene denne måneden», heter det i meldingen.