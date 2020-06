Kraftig nedgang i trafikken for finske Finnair i mai

Finnair fraktet kun 26.700 passasjerer i løpet av mai, 97,9 prosent færre enn i mai i fjor – men 65,0 prosent flere enn i april i år.

I april fraktet selskapet bare 16.100 passasjerer.

«Selv om covid-19-pandemiens innvirkning fortsatt var svært tydelig i trafikktallene for mai, økte antallet passasjerer fra april, og lasteflyvningene ble mer enn doblet», heter det fra det finske flyselskapet.

Nesten all trafikk borte

Den totale kapasiteten, i tilgjengelige setekilometer (ASK), var ned 97,7 prosent på årsbasis.

Trafikken, målt i inntektsgivende passasjerkilometer, falt 99,1 prosent.

Kabinfaktoren i mai oppgis til 29,9 prosent, et fall på 49,9 prosentpoeng fra mai i fjor.

Selskapet konstaterer at all passasjertrafikk fortsatt ble kraftig påvirket av covid-19-pandemien. I Asia og over nordlige Atlanterhavet var nedgangen komplett, på 100 prosent, mens det var fall på 98,0 og 95,3 prosent i Europa og hjemme i Finland.

Bedring i last

Når det gjelder lasteflyvninger, sank kapasiteten 99,6 prosent på årsbasis, og inntektsgivende tonnkilometer var ned 99,7 prosent.

Totalt opererte Finnair 263 énveisflyvninger med kun last, 112,1 prosent opp fra april, da antallet flyvninger var nede i 124.

Antallet fraktet tonn økte med 127,5 prosent.

Senere i dag kommer SAS med sine trafikktall for mai.