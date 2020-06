Heathrow kan bli nødt til å kutte over 2.000 stillinger

Flyplassen Heathrow utenfor London, Europas travleste knutepunkt innen luftfart, kan komme til å måtte si opp en tredjedel av arbeidsstyrken, så sant som ikke myndighetene i Storbritannia kommer med klare indikasjoner om en mulig gjenåpning.

Det er omkring 7.000 som jobber på Heathrow, og flyplassen har allerede kuttet driftskostnadene med en tredjedel uten å måtte kutte i noen permanente stillinger, skriver Bloomberg.

– Derfor vil jeg virkelig presse regjeringen til å gi oss en oppklaring, på den ene eller den andre måten, om vi kan åpne grensene på nytt, sier konsernsjef John Holland-Kaye.

25.000 arbeidsplasser i fare

Mandag innførte Storbritannia selvpålagt karantene i to uker for de som kommer med fly. Restriksjonene kommer som et forsøk på å minimere spredningen av coronaviruset når flyreiser gjenopptas de kommende månedene. Holland-Kaye sier at det vil føre til at ingen vil fly, og at britiske flyplasser og flyselskaper risikerer å miste hele sommersesongen, og presser mindre aktører mot kollaps.

– Heathrow sysselsetter 76.000 personer, inkludert flyselskaper som opererer der, slik at totalt 25.000 arbeidsplasser på flyplassen faktisk kan være i faresonen, sier Holland-Kaye.