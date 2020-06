Norwegian får knallsterk luftfartskompetanse etter nytt styreforslag

Norwegian ønsker å få inn nye ansikter i styret etter den kommende generalforsamlingen i slutten av juni.

Nominasjonskomiteen i Norwegian Air Shuttle foreslår Anton Joiner, Chris Browne, Jaan Albrecht Binderberger og Vibeke Hammer Madsen som nye styremedlemmer i selskapet, ifølge en børsmelding.

Joiner innehar stillingen som risikosjef i det irske leasingselskapet AerCap, som er vendesledende på sitt område.

Madsen, som tidligere har vært administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke, jobber for tiden som selvstendig rådgiver og styrearbeid, melder TDN Direkt.

Binderberger tidligere konsernsjef i Saudi Arabian Airlines Group. Har tidligere ledet Austrian Airlines, en del av tysk Lufthansa, og Star Alliance.

Browne er tidligere konsernsjef i EasyJet.

Liv Berstad og Christian Fredrik Stray har varslet komiteen at de vil gå av som henholdsvis nestleder og styremedlem.

Videre foreslås Aengus Kelly, som er konsernsjef i AerCap, som nytt medlem i nominasjonskomiteen for en periode på to år. Finn Øystein Bergh og Bjørn H. Kise har kunngjort at de vil gå av som medlemmer av nominasjonskomiteen, ifølge TDN Direkt.