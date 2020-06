Frankrike pumper flere mrd. euro inn i luftfarten

Frankrike lanserte tirsdag en redningspakke på 15 mrd. euro øremerket luftfartsindustrien, melder Reuters.

Myndighetene advarte samtidig om at 100.000 arbeidsplasser står i fare på grunn av kutt og nedstegninger i reisevirksomheten.

Flere av tiltakene i pakken er allerede klarlagt og inkluderer blant annet et investeringsfond på 500 mill. euro. Fondet har som mål å vokse til 1 mrd. euro for å få fart på utviklingen av mellomstore leverandører.

– Vi må redde luftfartsindustrien, sa den franske finansministeren Bruno Le Maire da han la frem bistandsplanen.

Le Maire la også til at Europa ikke må ofre posisjonen det har på verdensmarkedet, og trakk spesielt fram Airbus som et godt eksempel i europeisk luftfart.

Franske myndigheter sa også at det er blitt enige om et ett-års moratorium for tilbakebetaling av hovedstolen for flylån, støttet av eksportkredittbyråer, fra mars 2020 med Storbritannia, Tyskland og Italia - et trekk verdt 1,5 milliarder euro.