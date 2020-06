Iata venter at 2020 blir tidenes verste år for luftfarten

UVIRKSOMME: Coronapandemien rammer luftfarten voldsomt, og Iata estimerer nå hva krisen vil medføre i tapte kroner og øre. Her Delta Air Lines-fly parkert tett sammen på en flyplass i Alabama, USA.

Luftfartsorganisasjonen Iata estimerer at coronakrisen vil resultere i et samlet underskudd på 84 milliarder dollar for luftfartsbransjen i 2020, melder Reuters.

Det tilsvarer 780 milliarder kroner.

«Finansielt vil 2020 bli det verste året i luftfartens historie», konstaterer Iata-topp Alexandre de Juniac.

Ytterligere tap i 2021

Også neste år ventes underskudd for bransjen, men da et noe lavere et. Iatas estimat er ytterligere 15,8 milliarder dollar i minus.

Det tilsvarer 147 milliarder kroner.

Samlet i år og neste år estimeres det altså 100 milliarder dollar i tap, hovedsakelig som følge av coronapandemien.

Noe bedre trafikk

Når det gjelder passasjertrafikken, spår Iata at denne vil ta seg opp neste år, fra inneværende års svake nivåer.

Oppgangen blir imidlertid ikke større enn 55 prosent, etter det organisasjonen vurderer.

Dermed vil trafikken fortsatt ligge 29 prosent under nivåene i 2019, ifølge nyhetsbyrået.