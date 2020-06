SAS: Tar dessverre lenger tid enn vanlig å håndtere kravene

TIL RETTEN: Den spanske forbrukerministeren har bedt en dommer etterforske SAS og 16 andre flyselskaper for manglende refusjon for kansellerte reiser.

TIL RETTEN: Den spanske forbrukerministeren har bedt en dommer etterforske SAS og 16 andre flyselskaper for manglende refusjon for kansellerte reiser. Foto: Dreamstime

– Siden begynnelsen av krisen har SAS kontinuerlig betalt kompensasjon til våre passasjerer etter gjeldende regelverk; EU 261/2004. Gitt den enorme pågangen og færre ansatte i jobb tar det dessverre lengre tid enn vanlig å håndtere kravene, sier pressesjef i SAS, John Eckhoff, til Finansavisen.

Tar SAS til retten

Den spanske forbrukerministeren har bedt en dommer etterforske SAS og 16 andre flyselskaper for manglende refusjon for kansellerte reiser, ifølge DN.

Avlyste flyreiser er blitt et kjempeproblem for flyselskapene, og EUs regler er krystallklare; Kunden skal få tilbake kjøpesummen kontant innen syv dager.

– Vi har funnet ut at dette ikke skjer. Flertallet av flyselskaper, dog ikke alle, har hatt en dårlig praksis, sa Spanias forbrukerminister Alberto Garzon i et intervju i forrige uke, gjengitt av Reuters.

Hans departement har ifølge avisen derfor gått til en spansk domstol for å få 17 flyselskaper etterforsket. Blant disse er SAS, bekrefter departementet overfor DN.

– Et frivillig valg

Pressesjefen i SAS opplyser om at for kansellerte flyreiser i mars vil refusjonene være klare i slutten av juni, og for kansellerte aprilavganger, anslår SAS at refusjonene vil være klare i september.

– Tilbudet om voucher er et frivillig valg for de reisende, som gjør at de enkelt kan endre reisetidspunktet, sier Eckhoff til Finansavisen.