Finnair skal hente 500 mill. euro fra aksjonærene

Finnair lanserte onsdag at det ønsker å skaffe 500 mill. euro i ny kapital gjennom aksjesalg mot eksisterende investorer, melder Reuters.

Summen tilsvarer dagens markedsverdi på selskapet.

Finnair, som er 55,8 prosent statseid, har sagt at det tapte rundt 2 millioner euro pr. dag da 90 prosent av flyreisene gikk i vasken som følge av pandemien. Selskapet har advart om at det kan ta to til tre år før flytrafikken kommer tilbake til 2019-nivåer.

Forrige uke mottok Finnair statlige garantier og bankgarantier på 600 mill. euro og sa at det skulle implementere en finansieringsplan for fremtidige kredittlinjer, samt salg og tilbakeleie av fly.

Aksjonærer vil motta en tegningsrett for hver aksje, noe som gir rett til å tegne ti andeler for 0,40 euro pr. stk, melder Reuters.

Resultatet er at det totale antallet aksjer øker fra 128,1 millioner til maksimalt 1,4 milliarder.

Finnair-aksjen er opp 2,45 prosent i skrivende stund, men ned 28,95 prosent for året.