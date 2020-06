Nå kommer det enda flere Norwegian-aksjer

Eierne i Norwegians konvertible lån har allerede konvertert 115,5 av 150 millioner dollar under selskapets store restrukturering i mai, som reddet selskapet fra en sikker konkurs.

Og med konverteringskurser mellom 3,5 og 3,8 kroner har det heller ikke vært en dårlig deal, siden Norwegian-aksjen fremdeles handles til kurser rundt 4 kroner pr. aksje.

Det konvertible lånet er nå redusert fra 34,5 til 15,2 millioner dollar, etter at obligasjonseierne har konvertert ytterligere 19,25 millioner dollar til egenkapital. Fasit etter operasjonen er at det trykkes opp ytterligere 47,8 millioner aksjer.

Kommer flere aksjer

Selv om Norwegian nå har i overkant av 3,1 milliarder aksjer, hvor fem leasingselskaper eier over halvparten, er det ventet et lass med nye aksjer på markedet.

For nettopp leasingselskapene har gitt Norwegian en håndsrekning for å unngå løpende kostnader som i praksis hadde sendt selskapet i bakken, men det kommer med en pris.

For siden Norwegian nå ikke er i stand til å betale disse forpliktelsene, blir kostnaden ført i balansen som gjeld. Norwegian skal kun dekke leasingforpliktelser på fly det har i luften, som ikke teller mer enn syv for øyeblikket.

Denne gjelden anslår Norwegian vil komme opp til 285 millioner dollar før april 2021. Og legger man til 1,71 milliarder i ubetalte regninger som også skal gjøres om til aksjer, vil det trolig komme 1,5 milliarder nye aksjer i spill.

Med bekmørke fremtidsutsikter for luftfarten, og et hav av gjeld, har selv Norwegian-ledelsen erkjent at det kan bli nødvendig med kapitalbehov i 2021. Selskapet meldte i tirsdagens årsrapport at det trolig vil trenge over 2 milliarder kroner i løpet av det neste året.